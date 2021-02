Riapre al pubblico la biblioteca ospedaliera al 'Parini'

Ha riaperto oggi martedì 9 febbraio il servizio al pubblico - dalle 9 alle 16 e dal lunedì al venerdì - della biblioteca all'ospedale Parini di Aosta.

Gli utenti possono dunque accedere ai locali, che si trovano al quarto piano nel nosocomio per attività di prestito, di studio e di consultazione. L'accesso è consentito senza prenotazione nelle sezioni generalista e biomedica a non più di tre persone in contemporanea, nelle due sezioni.

E' possibile anche attivare la Tessera sanitaria e il Fascicolo sanitario elettronico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 (muniti di carta d'identità, tessera sanitaria e un indirizzo e-mail attivo).

La biblioteca ospedaliera ospita anche la postazione dedicata al servizio di mediazione interculturale. Il mediatore è a disposizione dei cittadini stranieri per informazioni, assistenza e orientamento e risponde al numero 0165 8628432. Il servizio di assistenza in lingua araba è attivo il lunedì e il mercoledì dalle ore 13 alle ore 15, giovedì dalle ore 9 alle ore 11; il servizio multilingue il primo lunedì del mese dalle 9 alle 11.