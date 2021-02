Al via progetto 'For.Italy' per gestione forestazione

Nel triennio 2021-2023 l’Amministrazione regionale partecipa al progetto 'For.Italy -Formazione forestale per l’Italia' , finanziato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari attraverso il Fondo per le Foreste Italiane.

Il progetto è coordinato dalla Regione Piemonte e si inserisce nelle iniziative volte al recepimento del Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali, occupandosi nello specifico di formazione e informazione nel settore forestale.

Tra le attività del progetto si segnala un corso per istruttore forestale in abbattimento e allestimento, che si terrà in Lombardia nel 2021 con partecipazione prevista di un bûcheron valdostano in possesso dei requisiti di ammissione.

Il bando è pubblicato in evidenza sul sito della Regione e la scadenza per l’iscrizione alla preselezione è fissata per il 18 febbraio alle 12.