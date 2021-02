In Cittadella riprendono i laboratori Rap; oggi puntata speciale di Experientia

Per continuare il laboratorio Rap gli organizzatori alla Cittadella dei Giovani di Aosta hanno pensato a una nuova formula, un po’ in presenza e un po’ in remoto. E' possibile scrivere a casa il testo e la base, e quando si è pronti contattare Cittadella per accordarsi sul giorno della registrazione.

Ogni settimana sono disponibili due posti per due coppie che potranno registrare un video con attrezzature professionali.

Visitare vocidicittadella.com per maggiori informazioni, chiama lo 0165.35971 o invia una mail a info@cittadelladeigiovani.it

I video verranno trasmessi e promossi dalle ore 18 il martedì su tutti i canali di Cittadella e su vocidicittadella.com.

E oggi martedì 9 febbraio puntata speciale di Experientia con i giovani studenti Oss del corso di mille ore organizzato dalla Cooperativa EnAIP VdA e finanziato dal FSE che raccontano la loro esperienza.

L’intervista sarà trasmessa sui canali Youtube, Vimeo e Facebook della Cittadella dei Giovani alle 16 e sarà poi disponibile su vocidicittadella.com.