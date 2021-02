Utile e costruttivo l’incontro tra l’assessore Barmasse e Comitato ValléeSanté

“Utile ed interessante lo scambio di reciproche informazioni. Esistono certamente vedute diverse su alcuni temi specifici, ma complessivamente è stato positivo verificare e confrontare le motivazioni che possono far propendere l’ampliamento/ristrutturazione o l’Ospedale Nuovo fuori dal perimetro urbano”.

Il Comitato ValléeSanté commenta l’esito dell’incontro con l’assessore regionale alla sanità, Roberto Barmasse. Il Comitato, come si legge in una nota dello stesso “ha sottolineato come questo sia il momento per affrontare, definitivamente, le scelte per un Progetto Salute che guardi lontano e non si faccia ingabbiare da possibili ‘arrières pensées’ legate ad eventuali contenziosi con organi giurisdizionali esterni, quali la Corte dei Conti”.

A tal proposito il Comitato sottolinea come “pensare ai singoli rischi individuali che correrebbero gli amministratori dimenticando che si dovrebbe parlare di un progetto più alto, generale e utile a tutti i valdostani sarebbe un grosso errore nel momento in cui si aprono anche importanti possibilità di finanziamento nazionale ed europeo nel campo socio-sanitario”.

Il Comitato, nel ringraziare l’Assessore “per la disponibilità e la chiarezza”, ricorda che il prossimo appuntamento è previsto per venerdì 12 febbraio alle ore 15 con il Presidente del Consiglio, Alberto Bertin.