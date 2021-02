L'OPINIONE DI NUNZIO SANTORO: 'Aosta ha bisogno urgente di decoro'

"Il nostro nuovo sindaco ci ha assicurato una 'nuova Aosta scintillante'. Nell'attesa, a noi sarebbe sufficiente che facesse due passi in città per accorgersi del degrado che da anni si tramandano i vari Primi Cittadini.

Le mura Romane che si stanno sgretolando, i punti verdi ridotti a wc per bestiole incolpevoli di avere padroni inurbani e, giusto per concludere ma non certamente perchè ultimo dei problemi, la discarica a cielo aperto in via Grand Eyvia che costeggia la ferrovia.

Una domanda: ma in Comune riescono ancora ad arrossire per la loro inattendibilità?"