A Challand-Saint-Anselme hanno tagliato i due splendidi cedri secolari perché, a detta di qualcuno, erano ammalati. Erano il simbolo del paese. Quando li hanno tagliati si è visto che i fusti erano sani. Allora hanno detto che ammalate erano le radici. Ma se le radici sono ammalate come facevano le chiome essere così rigogliose?

Viene da dubitare che i cedri siano stati tagliati per altri motivi e non certo per amore dei cedri.