Restano chiuse le piscine in Valle

Non contempla l'apertura delle piscine, nemmeno per scopi terapeutici, l'ordinanza firmata sabato scorso dal Presidente della Giunta, Erik Lavevaz.

Il provvedimento autorizza lo svolgimento delle attività di personal training nei centri fitness e palestre su tutto il territorio regionale, nel rispetto del Protocollo approvato in data odierna da parte della Giunta regionale, ma non cita al riguardo l'attività natatoria.

Infine, l’ordinanza chiarisce la possibilità per le strutture ricettive con servizio di ristorazione di poter erogare tale servizio anche agli ospiti di altre strutture ricettive, in forza di specifici contratti o convenzioni, ma non autorizza il medesimo servizio da parte di ristoranti al di fuori di quelli degli alberghi, circostanza che ha scatenato le ire di alcuni ristoratori.