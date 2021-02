Tre splendidi cuccioli di San Bernardo

La femmina «Patsch du Grand St. Bernard» e il maschio «Aros vom Rhoneblut», entrambi esemplari a pelo corto, sono diventati genitori di tre cuccioli la sera del 28 gennaio 2021. La mamma e i piccoli sono tutti in ottima salute e dopo pochi giorni di vita i cuccioli sono già belli robusti.



Per Patsch, che ha compiuto 5 anni il giorno di Natale, si tratta della terza cucciolata, ed è quindi già una mamma esperta, in grado di occuparsi molto bene dei suoi piccoli. I cagnolini verranno battezzati con nomi che cominciano con la lettera «G».



Negli ultimi anni, i cuccioli di «Patsch du Grand St. Bernard» e di «Aros vom Rhoneblut», che ha 8 anni, hanno partecipato con successo a diverse esibizioni ed esposizioni, ottenendo risultati da buoni a molto buoni. «Aros vom Rhoneblut» proviene da una cucciolata del Vallese settentrionale. Nel suo albero genealogico ci sono tracce che riconducono ai cani della Fondation Barry del Gran San Bernardo.



In condizioni normali, dopo sei settimane (quindi a metà marzo) dovrebbe essere possibile ammirare i cuccioli a Barryland - Musée et Chiens du Saint-Bernard a Martigny, ammesso che la situazione legata al coronavirus consenta di tenere aperti i musei. Per la gioia di tutti, è possibile seguire i cuccioli nella loro crescita via webcam sulla pagina Internet www.fondation-barry.ch.

La storia della Fondation Barry

Dopo la sua creazione nel gennaio 2005, la Fondation Barry ha rilevato dall’ordine religioso dei canonici del Gran San Bernardo il canile dei celebri cani omonimi. Da allora la Fondazione è proprietaria del più antico (oltre 300 anni) e importante allevamento al mondo del cane nazionale svizzero. L’organizzazione non ha scopo di lucro e si dedica alla perpetuazione dei cani leggendari dell’Ospizio del Gran San Bernardo. La Fondazione si è inoltre data l’obiettivo di apportare un po’ di gioia al maggior numero di persone possibile offrendo loro la possibilità di incontrare dei San Bernardo. Contribuisce così attivamente a un migliore rapporto tra cani ed esseri umani. Alla Fondation Barry vivono stabilmente circa 30 San Bernardo e ogni anno nascono in media una ventina di cuccioli con pedigree nel canile.