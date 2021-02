Challand-Saint-Anselme: Comune vende legna cedri secolari

"Si rende noto che in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14.12.2020 questa amministrazione intende procedere alla vendita del legname proveniente dall’abbattimento delle due piante monumentali Cedrus libani e Cedrus deodara di proprietà comunale di cui al verbale della Stazione Forestale di Brusson n. 01/2021, mediante asta pubblica da tenersi il giorno

(Se questi erano alberi ammalati....)

12.02.2021 alle ore 08.30 con riserva ai residenti (muniti di regolare documento di identità) e alle ore 10.00 aperta a tutti (gli interessati potranno accertarsi dell’esperimento dell’asta per residuo di materiale telefonando al n. 0125/965214) col metodo del pubblico banditore".

E' questo l'annuncio pubblicato nel sito web comunale. Si tratta delle due piante monumentali secolari che caratterizzavano Challand-Saint-Anselme. La scusa è che erano "ammalate".

Dalle sezioni dei tronchi tagliati risultano invece sanissime. Si dice ora che "le radici di una pianta erano malate" e la pianta vicina non poteva rimanere in piedi in mancanza dell'altra. Ridicolo. Un grave danno per l'immagine del paese, a giudizio perplesso di molti.

I due esemplari, un Cedrus deodara e un Cedrus libani, erano stati messi a dimora nel 1905 dal maestro delle scuole elementari del capoluogo in occasione di una festa degli alberi e sono stati dichiarati monumentali il 22 gennaio 1993 per particolari dimensioni e caratteristiche paesaggistiche.