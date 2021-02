Senza stipendio da dicembre, scioperano i baristi agli ospedali Parini e Beauregard

Non percepiscono lo stipendio da dicembre: per questo i dipendenti della società Sirio che lavorano nei bar degli ospedali di Aosta 'Parini' e 'Beauregard', iscritti ai sindacati Cisl-Fiscascat e UilTucs, martedì 9 febbraio si asterranno dal lavoro per l’intera giornata.

"Pur consapevoli dei disagi che provocherà lo sciopero agli utenti che transitano nei presidi ospedalieri - si legge in una nota sindacale congiunta - tale iniziativa si è resa necessaria di fronte all’atteggiamento irresponsabile dei dirigenti della Sirio i quali debbono ancora erogare gli stipendi del mese di dicembre 2020 ai lavoratori (precisamente solo alcuni addetti sono stati pagati), nonostante le sollecitazioni a livello sindacale nazionale e locale".

Le lavoratrici ed i lavoratori "debbono affrontare quotidianamente i problemi economici che la società impone ( sostentamento, scadenze, bollette, ecc.) ma senza stipendio come si comportano?".

"Se a febbraio l’azienda Sirio è insolvente per gli stipendi di dicembre - si chiedono lavoratori e delegati sindacali - per i mesi successivi quali saranno i tempi di pagamento?".

Cisl e Uil pongono tale interrogativo anche alla committente Usl Vda, "che è un’azienda pubblica, la quale è a conoscenza della situazione di disagio che vivono i lavoratori della Sirio e avrebbe la possibilità di intervenire rispettando i dettami del capitolato di appalto relativi alle inadempienze".