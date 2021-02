Un decesso e 13 nuovi positivi Covid in Valle

Dopo i dati positivi degli ultimi giorni tornano ad aumentate i casi di contagio da coronavirus in Valle, dove nelle ultime 24 ore si registrano 13 nuovi positivi a fronte di 49 persone sottoposte a tampone e nove guarigioni.

Il decesso di un uomo avvenuto ieri in ospedale porta il numero delle vittime a 410 ( 212 uomini e 198 donne). I ricoverati sono 25, dei quali 21 all’ospedale Parini (tre in terapia intensiva) e quattro all’ospedale da campo allestito alla Pepinière; in isolamento e terapia domiciliare vi sono ad oggi 137 persone.

Le Forze dell'ordine hanno eseguito 490 controlli e hanno comminato due sanzioni.