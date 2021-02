Sciopero trasporto pubblico, dalle 8 di lunedi si fermano pullman, autobus e treni

I sindacati valdostani Filt-Cgil, Fit-Cisl, Savt trasporti, Uil trasporti aderiscono allo sciopero nazionale di quattro ore indetto per domani lunedì 8 febbraio di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il contratto nazionale.

La protesta, si legge in una nota, è contro "l’interruzione del confronto per il rinnovo del contratto autoferrotranvieri, scaduto da oltre tre anni" e per "l'esito negativo delle procedure di raffreddamento e conciliazione previste dalla legge".

Lo sciopero per il personale viaggiante e le biglietterie è previsto dalle 8 alle 12, mentre per gli altri lavoratori sono state scelte le ultime quattro ore del turno.

Le segreterie sindacali regionali sono "consapevoli della grave emergenza che ha colpito il Paese", ma sono altrettanto convinte "che proprio coloro, che hanno lavorato con impegno, professionalità e a rischio dell'incolumità personale, per consentire il diritto alla mobilità della cittadinanza, già duramente provata dall'inizio di questa terribile pandemia, non possono non aver riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali".