Pour l’Autonomie riunisce i candidati alle elezioni regionali e rilancia

"Non Contro ma Per". E’ il mantra che ha tenuto alto il confronto tra gli eletti a piazza Deffeyes ed i candidati alle elezioni del settembre scorso. Durante l'incontro, che si è tenuto in modalità in parte in presenza e in parte via streaming, il Presidente del Movimento, Aldo Di Marco, ha evidenziato in premessa la volontà di organizzare riunioni a cadenza per poter meglio comprendere e approfondire il lavoro in Consiglio regionale degli eletti, anticipato che appena le norme anticovid lo permetteranno vi saranno novità anche per quanto riguarda la strutturazione del movimento.

A dettare i tempi del confronto è stato Augusto Rollandin dicendo: "Siamo riconoscibili perché facciamo una politica diversa dagli altri, non ci dobbiamo imbrigliare bensì dobbiamo lavorare PER degli obiettivi chiari e mai CONTRO qualcosa o qualcuno perché quel modo di far politica non ci appartiene".

Dunque nessuna posizione preconcetta ma valutazione dei dossier all’ordine del giorno del Consiglio Valle anche se non sono mancate critiche all’operato di alcuni assessori. I Consiglieri Marco Carrel, Mauro Baccega e Augusto Rollandin hanno infatti illustrato le tematiche e le problematiche che sono state portate in Consiglio regionale, partendo dalla crisi economica e sociale legata all'importante e pesante crisi sanitaria, passando dal precariato scolastico sino ad arrivare alla ferrovia, tema sul quale Marco Carrel ha evidenziato: "L'assessore (Chiara Minelli (progetto civico, ndr) ci dà dei dati e dei costi, dall'altra parte della maggioranza chiede di audire in Commissione dirigenti, RFI, Trenitalia per capire quale sia il modo migliore per ammodernare la rete ferroviaria senza sprecare risorse, poche idee e ben confuse".

Per quanto riguarda l’attività svolta dal gruppo consiliare i tre consiglieri hanno messo in evidenza le questioni legate alla sanità, in particolare per “comprendere meglio come funzioni il piano vaccinazioni e per avere risposte sulla gestione dell’emergenza Covid, così come diverse iniziative per comprendere quali siano le politiche legate all'edilizia residenziale pubblica”. Mauro Baccega da parte sua ha lamentato di non aver ottenuto risposte circa la chiusura del pala indoor destinato a centro vaccinazioni.

Un altro tema caldo, quello della gestione del lupo, è stato portato all’attenzione dell’assemblea da Augusto Rollandin che ha pure ribadito la volontà di un impegno del gruppo per “un prolungamento degli orari di apertura di bar e ristoranti sino alle 22”.