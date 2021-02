Un focolare amorevole per Pippo

ualche anno fa, Pippo e il suo inseparabile amico umano Aldo di Perosa Argentina (To), furono messi a dura prova da un incidente. Pippo venne ricoverato presso la clinica Monviso di San Secondo, dove il suo coraggio, unito alla professionalità e alla solidarietà di tanta gente, gli permise di salvarsi per riabbracciare Aldo, dopo una lunga convalescenza. Ora, il destino ha colpito ancora. Pippo, delizioso e tenerissimo nonnino meticcio di taglia piccola, si trova presso il Canile di Bibiana, in provincia di Torino, tel. 0121 590540. Sogna un nuovo focolare amorevole e un soffice divano su cui acciambellarsi. Grazie a chi diffonde e a chi lo accoglie.