Renouvellé accord Celva-Fondation Montagne Sûre

La Fondation Montagne Sûre confirme son rôle de soutien, également au collectivités locale autorités locales, dans le domaine de la sécurité du territoire alpin. La collaboration de dix ans avec le Consortium des collectivités locales de la Vallée d'Aoste (Celva) a été renouvelée par un accord de deux ans, approuvé par le conseil d'administration du Consortium.

Le programme comprend des initiatives de recherche et de formation pour soutenir les commissions locales des avalanches. "Comme l'ont démontré les événements de ces derniers jours - explique Wanda Chapellu, maire de Verrayes et responsable politique du sujet - la prévention et la gestion des risques d'avalanche sont d'une importance absolue sur notre territoire: en signant l'accord avec la Fondation Montagne Sûre , nous assurons la continuité d'un système régional efficace".

Selon Guido Giardini, président de la Fondation, ''les scénarios climatiques prévoient une éventuelle accentuation d'événements extrêmes dans les années à venir. Pour cette raison, il devient de plus en plus indispensable les interactions entre les techniciens et les opérateurs sur le territoire, insistant sur l'utilisation de modèles, de procédures, ainsi que sur la formation des membres des commissions avalanches ". (ANSA).