Pioggia rossa sulla Valle d'Aosta

Una luce bizzarra che tinge uniformemente di giallo i muri delle case ma, soprattutto, pioggia 'colorata' in collina, tanto da imbrattare con fanghiglia rossastra le auto, i tetti e i vestiti dei passanti. Fenomeno atmosferico singolare quello che si sta verificando questa mattina sabato 6 febbraio nel cielo sopra Aosta, cosidetto della 'pioggia rossa': che consiste in una precipitazione piovosa di colore rosso.

L'aspetto inconsueto ha fatto pensare in passato che si trattasse di sangue che cadeva dal cielo, spesso interpretato come evento soprannaturale (e c'è al riguardo un richiamo biblico). Anche un sacerdote aostano ha colto l'occasione per ammonire i fedeli: "Pregate, pregate...", lasciando intendere che qualunque segno dal cielo, indipendentemente dalla causa che lo ha generato, ci invita ad alzare lo sguardo.

Raramente le precipitazioni colorate hanno origine da inquinamento ambientale; nella maggior parte dei casi il fenomeno è dovuto a polveri atmosferiche - soprattutto la sabbia del deserto - che colorano l'acqua.

Quanto alle previsioni meteo, il bollettino regionale prevede "una saccatura estesa fino sul nord Africa porta nubi e deboli precipitazioni oggi in Valle d'Aosta, seguita domani dal transito di un minimo depressionario; lunedì si avrà una parziale rimonta anticiclonica, mentre tra martedì sera e mercoledì una perturbazione atlantica potrebbe determinare nevicate a quote abbastanza basse".