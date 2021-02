Assessore Bertschy, 'per riapertura sci 15 febbraio lavoriamo a più livelli'

"Aspettiamo una decisione del nuovo Governo; se venisse consentita la mobilità tra regioni avvieremo subito i confronti con le Forze dell'ordine, gli enti locali e gli albergatori per organizzare l'avvio della stagione invernale in sicurezza". Lo ha detto Luigi Bertschy, assessore regionale alle Attività produttive e vicepresidente della Giunta regionale in relazione alla possibilità di riaprire gli impianti di sci con la mobilità tra regioni.

Da una riunione convocata ieri dalla Regione alla quale hanno partecipato tutti i vertici delle imprese funiviarie, è emerso che dopo il via libera del Cts alla riapertura delle piste per il 15 febbraio, le società che gestiscono i comprensori sciistici valdostani sono dunque al lavoro per predisporre, entro l'inizio della prossima settimana, un piano di riapertura degli impianti.

"Stiamo lavorando a più livelli ma è ovvio che, come hanno evidenziato diverse realtà del territorio, la ripresa della circolazione tra regioni è fondamentale per salvare l'ultimo scampolo di stagione e noi amministratori regionali delle realtà alpine stiamo facendo pressione su questo", ha sottolineato Bertschy.