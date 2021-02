Prorogati i voucher per asili nido e tate familiari

Per i prossimi mesi e fino al 31 maggio, sarà possibile continuare a usufruire del voucher prima infanzia a favore delle famiglie con bambini che frequentano gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali o che sono affidati al servizio delle tate familiari. La proroga è stata possibile in considerazione delle varie sospensioni dei servizi socioeducativi per la prima infanzia avvenute nel corso del 2020 a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il voucher, cofinanziato dal Fondo sociale europeo, è già in vigore dal gennaio 2018 ed è stato raddoppiato nell’importo a partire da gennaio 2020, consentendo, ad oggi, di ridurre del 40% la retta mensile a carico di tutte le famiglie residenti in Valle d’Aosta che iscrivono i loro figli ai servizi per la prima infanzia in Valle per un monte ore settimanale uguale o superiore a 30 ore. La riduzione massima mensile è di 200 euro.

Le famiglie che usufruiscono già del voucher non dovranno presentare nuova istanza. Al contrario, le famiglie che desiderano ottenerlo possono rivolgersi al servizio per la prima infanzia al quale è iscritto il figlio o alla Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati del Dipartimento Politiche sociali. Le domande dovranno essere depositate entro e non oltre il 26 febbraio prossimo.