L'Uncem chiede un ministero per la Montagna; opportunità per il Governo Draghi

"Dopo il successo del flash mob, #perchisuonalamontagna, che ha visto la partecipazione di numerose Comunita Alpine, lasciate ai margini durante questa pandemia, è necessario che le comunità delle montagne italiane siano presenti nel Governo". Jean Barocco, Consigliere nazionale dell'Unione Comuni Montani. commenta così la richiesta dell'Uncem al Presidente incaricato Mario Draghi.

Jean Barocco, consigliere nazionale Uncem

Infatti, come precisa Barocco "mai come in questo momento c’è bisogno di coesione territoriale, lo sviluppo economico, la gestione dei fondi del Recovery Fund, la necessità di garantire un égalité des chances e le medesime opportunità devono essere garantite a tutti i territori, se vogliamo che nessuno sia lasciato indietro".

La proposta Uncem di un Ministro alla Montagna e alle Aree interne, la presenza nel Governo di una figura capace e politica che guardi al 54% del territorio del Paese, è una necessità forte. "L'unità e la coesione, auspicati dal Presidente Mattarella precisa il presidente Uncem, Marco Bussone - passano dall'interpretare e dare risposte chiare a tutti i territori, che insieme costruiscono percorsi per uscire dalle crisi sanitaria, climatica, economica".

Un Ministro alla Montagna è nella squadra di Governo del Presidente incaricato Mario Draghi "una opportunità vera per cambiare passo rispetto al passato, per guardare alle Alpi e agli Appennini con attenzioni istituzionali e lungimiranza, per consentire riequilibrio e contrasto alla sperequazione tra aree montane e aree urbane, non certo meno gravi rispetto agli squilibri tra nord e sud del Paese" rimarca Bussone (nella foto) che aggiunge: "Un Ministro alla Montagna, con un'agenda da costruire con Partiti, Enti territoriali, Regioni, Parti Sociali. Il Ministro - o Sottosegretario - alla Montagna e alle Aree interne del Paese. Ecco la grande opportunità del Governo Draghi"