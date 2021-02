Courmayeur: Attivata app gratuita JARVIS PUBLIC per emergenze e info su territorio

E' atttiva per il Comune di Courmayeur la App gratuita per smartphone Jarvis Public, il sistema di gestione allerte che informa in tempo reale in caso di emergenze e calamità di Protezione Civile sul territorio di Courmayeur, oltre a fornire informazioni utili su: viabilità, news di servizio e interventi sul territorio.

La app è gratuita e semplice da scaricare, garantisce un aggiornamento in tempo reale nel caso di emergenze e calamità sul territorio di Courmayeur. Un modo semplice e pratico per muoversi informati e in sicurezza nel nostro contesto alpino.

La app Jarvis Pubic sostiuisce il sistema 'sms alert' utilizzato fino ad ora da residenti e proprietari di seconde case a Courmayeur.

Per scaricarla è sufficiente andare su APP STORE o GOOGLE PLAY, cercare e scaricare JARVIS PUBLIC e selezionare “COURMAYEUR", decidendo la tipologia di informazioni che si intende ricevere.

La app Jarvis invia notifiche e news dal momento in cui è scaricata sul proprio smartphone, quindi se l'utente inizialmente non vede News è perchè attualmente la app non permette di vedere lo storico delle news inviate prima di aver avviato la Jarvis sul proprio smartphone. La app, dal 16 marzo, consente di vedere le news e gli avvisi in vigore.

VADEMECUM UTILIZZO APP JARVIS PUBLIC

PER INFO: tel. +39 0165 83 13 76