Virtuale ma c'è la Street Dance in Cittadella

La voce della Street dance valdostana, la 'Battle Online' si svolge in quattro puntate ogni mercoledi alle 19,30 in diretta dai canali social della Cittadella dei giovani e solo su 'Voci Di Cittadella'. Oltre alle sfide, si può conoscere la storia dei maggiori esponenti valdostani che grazie alle competizioni a cui prendono parte ogni anno, portano il nome della Valle d’Aosta ad essere riconosciuto a livello artistico in tutta la nazione e non solo.

Le sfide saranno ad eliminazione diretta e si svolgeranno in modalità piramide: Quarti di finale, Semifinale, Finale, queste saranno giudicate in tempo reale dalla nostra giuria composta da ballerini professionisti. Il giudizio verrà dato in base a criteri come, la musicalità, tecnica, grado di difficoltà, stile, e strategia di sfida! Inoltre ogni puntata finirà con una lezione dedicata al pubblico.