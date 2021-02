TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Martedì 9 febbraio

- ore 11,30, Commissione per il Regolamento.

- ore 12, Conferenza dei Capigruppo.

- ore 14,30, riunione congiunta della terza Commissione "Assetto del territorio" e della quinta Commissione "Servizi sociali", rispettivamente presiedute dai Consiglieri Albert Chatrian e Erika Guichardaz, per audire, in merito alla proposta di legge del gruppo Lega VdA in materia di fattorie sociali e agricoltura sociale, l'Assessore regionale alle politiche sociali, Roberto Barmasse, e l'Assessore regionale all'agricoltura, Davide Sapinet.

Mercoledì 10 febbraio

- ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

- Giovedì 11 febbraio

ore 9, adunanza del Consiglio regionale.

- Venerdì 12 febbraio

ore 14,30, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giulio Grosjacques, per sentire l'Assessore alle partecipate, Luciano Caveri, l'Amministratore unico e il Direttore generale della Casino de la Vallée Spa, Filippo Rolando e Stefano Silvestri, in merito all'analisi del nuovo piano di concordato presentato dalla società e sull'ipotesi di ripresa dell'attività della Casa da gioco, alla luce del perdurare della pandemia.

ore 15, in Sala Commissioni, il Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, incontra i rappresentanti del Comitato "ValléeSanté", che illustreranno il "ProgettoSalute 2030" in merito all'ospedale Parini di Aosta.

L’attività del Consiglio, gli appuntamenti culturali e gli impegni istituzionali possono variare durante il corso della settimana. Si consiglia di verificare “Il taccuino del Consiglio regionale” sul sito internet dell’Assemblea (www.consiglio. vda.it), costantemente aggiornato.