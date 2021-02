Convegno Savt-Regione, 'vaccino unica frontiera per superare il Covid?'

E' patrocinato dalla Regione il convegno organizzato dal Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs-Savt, per venerdì 12 febbraio, alle ore 16, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale ad Aosta e in modalità telematica sul canale YouTube della Regione (https://www.youtube.com/user/<wbr></wbr>RegVdA) dal tema 'Il vaccino, unica frontiera per superare il Covid?'.

La conferenza, che sarà moderata dal segretario generale del Savt, Claudio Albertinelli, sarà aperta dagli interventi del Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, dell’assessore alla Sanità, Roberto Alessandro Barmasse e del Direttore generale della Usl VdA, Angelo Pescarmona.

Parteciperà in collegamento streaming il Professor Fabrizio Pregliasco, Direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano e virologo all’Università degli studi di Milano.

A seguire, gli interventi di Marina Giulia Verardo, direttore della Struttura Igiene e Sanità pubblica della Usl;, Silvia Magnani, specialista in malattie infettive e Nunzio Venturella, segretario regionale della Federazione italiana Medici di famiglia.