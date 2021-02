Définis objectifs programme coopération Italie-France

Le Comité de suivi du Programme Alcotra s'est réuni en visioconférence le mercredi 3 février pour définitir le nouveau Programme de coopération transfrontalière entre l'Italie et la France pour la période 2021-27. Le débat et la négociation se sont terminés par le choix des nouvelles priorités thématiques sur lesquelles les ressources du nouveau programme se concentreront, à savoir 'Une Europe plus intelligente' (OP1), 'Une Europe plus verte' (OP2), 'Une Europe plus sociale' (OP4) et 'Une Europe plus proche des citoyens' (OP5).

Par ailleurs, le Comité a donné mandat à l'Autorité de Gestion et aux Administrations en charge de préparer deux nouveaux appels, attendus au printemps, pour une valeur estimée à environ 15 millions d'euros, axés sur des projets déjà approuvé et sur des projets pour la relance.

Ces interventions représentent une première réponse aux dommages liés à la crise sanitaire et à la tempête Alex et la relance des territoires italo-français, contribuant à apporter des solutions durables pour une ''reprise écologique, numérique et résiliente de l'économie'' en tant que transition vers la nouvelle programmation 2021-2027 qui doit être lancée, avec les premiers appels, d'ici la fin de l'année.

L'assesseur aux affaires européennes de la Vallée d'Aoste Luciano Caveri a souligné, outre la centralité des thèmes choisis, "la nécessité d'une planification stratégique et territoriale intégrée, coordonnée et partagée: la stratégie macrorégionale Eusalp, à partir de l'initiative 'Smartvillages', et les enjeux communs de la transition écologique, énergétique, numérique et les Objectifs de Développement Durable représentent le cadre dans lequel agir". (ANSA).