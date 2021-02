IL POUSSA CAFE @PALACOVID@ DISPACCIO 5 FEBBRAIO

L’Usl negli anni, con il supporto determinante dei volontari delle società sportive, ha speso migliaia e migliaia di euro per organizzare le giornate ‘Chi si ferma è perduto’ per promuovere l’attività fisica e sportiva. Ora ha scelto di sfrattare quelle stesse società sportive dal Palaindoor per trasformarlo in un palacovid – centro vaccinazioni anticovid.

Una scelta assurda ma condivisa dai politichini che si sono giustificati dicendo che a fine marzo il pala indoor doveva essere chiuso per lavori. Ma la politichetta ed i politichini, che non hanno nemmeno il coraggio di rispondere ai giornalisti perché non sanno che dire e parla solo per comunicati stampa, si rende conto cosa significano due mesi di attività sportiva? Se non contano due mesi di attività sportiva a che serve una giornata di sensibilizzazione’. (ANVI)