Alla Valle ristori Covid per 50 milioni di euro

Entro l'estate la Valle d'Aosta avrà a disposizione circa 50 milioni di euro da destinare agli interventi anticrisi da Covid-19. La cifra è stata anticipata oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive, Luigi Bertschy, intervenuto alla presentazione dell'indagine riguardante l'impatto della pandemia sul sistema economico regionale, realizzata dalla Camera di commerci valdostana.

"Con l'avanzo di amministrazione si potrà mettere a disposizione una cifra presunta intorno ai 50 milioni di euro - ha spiegato Bertschy - su cui si dovranno fare approfondimenti amministrativi".

L'assessore ha indicato la necessità di una visione di rilancio: "Si dovranno creare le condizioni per dare risposte alle aziende in sofferenza ma dovremmo anche mettere in campo disponibilità per investire e creare sviluppo nella nostra comunità". Per Bertschy si tratta "di una possibilità da sfruttare pienamente per non restare indietro rispetto ad altre realtà".