Si rifanno vivi i venditori di rilevatori di gas

Sono dispositivi, la cui efficacia è tutta da dimostrare, del valore di 10-20 euro, ma venduti a circa 300 euro. Per giustificare questo costo al consumatore molte volte viene fatto sottoscrivere un contratto di assistenza purtroppo inesistente. Ricordiamo che tali dispositivi non sono assolutamente obbligatori, che non vi è nessuna normativa di legge nazionale o europea che ne preveda l’installazione.

Questa è una truffa che si perpetua ormai da troppi anni, basterebbe fare una ricerca in internet per vedere che cambiano i nomi delle cosiddette Società di vendita ma la truffa è sempre la stessa. Purtroppo le persone truffate anche nella nostra regione sono state tante e nessuna è riuscito ad avere la restituzione di quanto pagato perché queste fantomatiche Società nascono e muoiono velocemente.

Consigliamo di non fare entrare nella vostra abitazione nessuna delle persone elencate nei volantini messi nelle scale delle vostre abitazioni, e di chiamare immediatamente le Forze dell’Ordine in caso si presentino davanti alla vostra porta. Quasi sempre sono persone giovani, ben vestite ,che si presentano in modo cortese e educato con una capacità di interloquire molto convincente.

Di fronte a questa truffa ormai ripetuta da troppi anni, truffa resa ancora più grave da un punto di vista sociale e morale, che vede la maggioranza delle persone gravemente colpite da una crisi sociale e economica determinata dalla Pandemia , chiediamo al Prefetto di valutare la sospensione delle vendite porta a porta non solo nella città di Aosta ma nella intera Regione.

AL NUMERO TELEFONICO NESSUNO RISPONDE