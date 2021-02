L’assessore Barmasse convoca il Comitato ValléeSanté

Prosegue intensa l’attività del Comitato “ValléeSanté”. Dopo l’audizione con la Quinta Commissione Consiliare (Servizi Sociali) dell’11 dicembre ed i più recenti incontri con il PD e la Giunta Comunale di Saint-Christophe, lunedì 8 febbraio una delegazione del Comitato sarà ricevuta dall’assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse.

All’appello manca soltanto più il Presidente del Consiglio Regionale, Alberto Bertin, al quale è stata inviata una richiesta di incontro sin dallo scorso mese di ottobre.

All’assessore i partecipanti illustreranno il ProgettoSalute2030 articolato in 3 fasi ben consapevoli che il percorso per arrivare ad un eventuale nuovo Ospedale comporta tempi medio-lunghi e, soprattutto, non può prescindere dalla contemporanea riorganizzazione delle attività territoriali.