Saldi in Valle d’Aosta: quattro acquisti moda da non lasciarsi scappare

La Valle d’Aosta è stata fra le prime regioni a poter approfittare dei saldi, un periodo alungo atteso che per molti cittadini rappresenta un’occasione unica e da non perdere. La stagione degli sconti invernali è infatti iniziata il 2 gennaio, ma le opportunità per risparmiare sugli acquisti sono ancora molte, specialmente se si prende inconsiderazione il settore moda.

Qui le opportunità non mancano mai, ma bisogna essere abili a cogliere le migliori, soprattutto adesso che manca poco tempo prima della chiusura dei saldi. Vediamo dunque quali sono i quattro acquisti moda da non lasciarsi scappare.

Un capospalla intramontabile

Ci sono capispalla e capispalla, e non tutti rappresentano un vero affare, soprattutto perché le tendenze sono molto volubili in questo settore. Bisogna cercare di investire adesso in un capo che resterà di moda per tanto tempo, quindi in un qualcosa di realmente intramontabile e prezioso, come ad esempio il classicissimo cappotto cammello. Si tratta infatti di un abito tradizionale ma elegante, sempreverde e destinato ad essere trendy per svariati inverni a venire.

Uno sfizio: le scarpe

Mai rinunciare agli sfizi, specialmente quando ci sono i saldi e quando si parla di accessori come le calzature. Qui il consiglio è di sfruttare gli sconti per cercare tra le firme importanti, come per esempio le scarpe di Dolce e Gabbana, il modello che abbiamo sempre desiderato. Così riusciremo a raggiungere un doppio successo: ciporteremo a casa un paio di calzature firmato da un marchio di lusso, ma lo faremosenza spendere cifre eccessive e quindi risparmiando soldi preziosi.

Un maglione oversize

I maglioni oversize sono tornati di moda da diversi anni, quindi anche in questo caso cisi trova di fronte ad una tendenza più viva che mai, e che non accenna ad andare inpensione. E ci sono diversi motivi che spiegano il perché del successo dei maglioni XXL: sono caldi, sono morbidi e soprattutto sono davvero comodi. In secondo luogo, sono anche particolarmente versatili, perché possono adattarsi ad una marea di look differenti, ma senza per questo rinunciare ad un tocco di raffinatezza. Ci sono maglioni oversize per ogni gusto o tendenza, da quelli in lana pregiata fino ad arrivare ai modelli con fantasie e trame particolari.

Una gonna lunga con lo spacco

Quest’anno vanno di moda le gonne lunghe fino a oltre il ginocchio e con lo spacco, meglio ancora se a pieghe, un look sinonimo di grande eleganza. Anche il denim non va sottovalutato, mentre in quanto a stile si trovano moltissime opzioni diverse, dalle pencil skirt fino ad arrivare ai modelli plissettati. In sintesi, anche in questo caso c’è un modello capace di andare incontro ad ogni desiderio o look.