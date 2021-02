Gestori discarica Pompiod, 'pronti a mettere in sicurezza l'area'

"Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Aosta ha archiviato l’accusa di inquinamento ambientale mossa ad Umberto Cucchetti e Antonietta Dellisanti, i due manager dell’azienda Ulisse 2007, che gestisce la discarica di Pompiod.

Il decreto di archiviazione, emesso il 9 dicembre 2020, è stato reso disponibile agli avvocati dei due manager nei giorni scorsi.

'A seguito di questo fondamentale chiarimento sulla sicurezza della discarica, Ulisse 2007 ha sollecitato la Regione Valle d’Aosta a rivalutare il rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto di Pompiod e ha proposto di realizzare, a proprie spese, una copertura dei rifiuti attualmente presenti in discarica e la rimozione della partita di rifiuti oggetto di indagine e tuttora in quarantena in attesa di una decisione in merito', spiega Umberto Cucchetti, amministratore unico di Ulisse 2007.

L’obiettivo della copertura è quello di evitare che pioggia e agenti atmosferici favoriscano la produzione di percolato e di mettere in sicurezza la discarica fino alla conclusione del procedimento in corso.

La società ha quindi attivato una interlocuzione con la Procura; il Tribunale ha accolto l’istanza di rinvio del procedimento con l’assenso del Pubblico Ministero, in modo da consentire l’individuazione di un appropriato intervento di rimodulazione della situazione attuale del sito".