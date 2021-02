G. Grosjacques (Uv), 'fondi limitati, per ferrovia valdostana valutare priorità'

"Le disponibilità economiche sono limitate e mai come ora, in un momento tanto critico, occorre destinare le risorse a progetti che, unitamente al funzionamento della ferrovia, garantiscano sviluppo, progresso, occupazione".

Così il consigliere regionale Giulio Grosjacques (Uv), presidente della Quarta commissione 'Sviluppo economico', ha spiegato la scelta di procedere nelle prossime settimane a una serie di audizioni sul tema del trasporto ferroviario in Valle d'Aosta.

"Partendo dal fatto che il programma di legislatura ha individuato nell'ammodernamento e potenziamento della ferrovia valdostana un obiettivo di primaria importanza - ha affermato Grosjacques - oggi abbiamo stabilito di effettuare una serie di audizioni. In prima battuta la Commissione intende organizzare un incontro con i professionisti che hanno avuto l'incarico di redigere il Piano regionale dei trasporti: un documento strategico che stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi della Regione. Quindi sentiremo RFI in quanto proprietaria, Trenitalia in quanto gestore e i dirigenti delle strutture regionali competenti".

Secondo il consigliere unionista "la programmazione di questi incontri è strumentale alla definizione, sulla base anche dell'evoluzione tecnica e normativa, delle priorità nell'effettuazione degli interventi". "È essenziale - ha concluso - che il Consiglio Valle possa disporre di una fotografia dettagliata sulla situazione della ferrovia, in modo da conseguire l'obiettivo di rilancio che ci si è posti nel programma di legislatura".