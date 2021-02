Ricovero gratuito in istituto, scadenza domande il 31 marzo

La notizia interessa principalmente i valdostani titolari dell’indennità di accompagnamento, cui si ricorda che il 31 marzo scade il termine per la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il ricovero o meno in istituto a titolo gratuito nell’anno 2020 e in quello corrente.

La mancata presentazione della dichiarazione entro il termine previsto darà luogo alla sospensione cautelativa della provvidenza economica e, trascorsi 60 giorni dalla scadenza, alla revoca della stessa.

La presentazione della dichiarazione tra l'1 aprile e il 30 maggio non prevede la corresponsione di arretrati.

Sono esentati dalla presentazione della dichiarazione i soggetti affetti dalla sindrome di Down

Il modulo (n. 10) è reperibile presso i relativi uffici e/o i Patronati o scaricabile anche dal sito della Regione al seguente link: https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>servsociali/invalidita_civile_<wbr></wbr>i/invalidi_i/modulistica_i.asp e deve essere consegnato alla Struttura invalidità civile, disabilità e tutele sito in Loc. La Croix Noire, 44 – 11020 Saint-Christophe – (nei pressi dell’arena della Croix Noire) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 oppure spedito o inviato a mezzo fax (0165274626) o tramite PEC (politiche_sociali@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it), con allegata la fotocopia di un documento d’identità.

I Patronati sono abilitati alla compilazione e alla consegna on line del modello.