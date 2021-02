Progetto per il ripopolamento ittico della Dora

E' finalizzato alla valorizzazione dell’habitat della Dora Baltea e delle specie ittiche autoctone, il progetto 'LIFE GRAYMARBLE - Conservation and management of marble trout and adriatic grayling in the Dora Baltea catchment'.

Della durata di 60 mesi, il progetto rientra nell’ambito delle consolidate collaborazioni tra la Regione e il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca in Valle d’Aosta.

La Regione interviene tramite la Struttura opere idrauliche dell’assessorato Finanze, innovazione, opere pubbliche e territorio, quale capofila, e la Struttura flora e fauna dell’assessorato Agricoltura e risorse naturali.

Il progetto, in partenariato con il Consorzio regionale per la tutela, l’incremento e l’esercizio della pesca, vede importanti partecipazioni di enti italiani, quali la Città Metropolitana di Torino, la Fluvial Management and Ecology, il Parco Nazionale Gran Paradiso ed il Politecnico di Torino.

In particolare, il progetto mira al recupero dell’idoneità dell’habitat della trota marmorata e delle popolazioni adriatiche di temolo in tratti significativi di Dora Baltea, al blocco delle immissioni a fini alieutici della trota fario e del temolo di origine transalpina, alla reintroduzione in natura di esemplari autoctoni di trota marmorata e temolo adriatico, appositamente allevati nell’ambito del progetto, al miglioramento delle misure di conservazione delle due specie attraverso l'adozione formale di strumenti di pianificazione e linee guida di indirizzo per la gestione ambientale e alieutica.

L’approvazione della proposta progettuale da parte della Giunta regionale autorizza il Capofila (Struttura opere idrauliche - Rava) alla presentazione della proposta progettuale LIFEGRAMARBLE all’interno del programma europeo LIFE, ai fini dell’istruttoria di valutazione del progetto.