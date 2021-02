Presente e futuro di Fondazione Comunitaria, Passerin d'Entrèves al Circolo della Stampa

Il Circolo Valdostano della Stampa ha organizzato un nuovo incontro conviviale che, con scrupoloso rispetto delle vigenti disposizioni anticovid, si terrà in Aosta, sabato 27 febbraio, a partire dalle ore 13, al Ristorante 'Intrecci' in via Binel 12, o in videoconferenza se le disposizioni si facessero più stringenti, sul tema 'Fondazione comunitaria della Valle d’Aosta: origini, sviluppi, prospettive'.

Oratore il Presidente della Fondazione, Pietro Passerin D'Entreves, già professore ordinario di Zoologia all’Università di Torino e Magnifico Rettore dell’Università della Valle d’Aosta-Université de la Vallée d’Aoste dal novembre 2003 all’ottobre 2011, Presidente del Parco Naturale Mont Avic dall’istituzione nel 1990 al 2010, Membro del Consiglio della Société de la Flore Valdôtaine e del Comitato scientifico del Museo di Scienze Naturali di Saint Pierre, Socio dell’Académie Saint-Anselme, Chevalier de l’Autonomie, Autore di oltre 270 pubblicazioni scientifiche.

"La testimonianza del professor Passerin D'Entreves - commenta la presidente del Circolo, Maria Grazia Vacchina - autorevole anche in materia di solidarietà vissuta, sarà fondamentale per il contributo che cerchiamo di portare alla qualità dell’informazione e della cultura comunitaria in Valle d’Aosta, oltre che per la crescita personale e sociale di ognuno di noi".