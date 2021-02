Senza stipendio, scioperano domani e venerdì le donne delle pulizie al Forte di Bard

La Magie Clean Srl, Impresa di pulizie che opera al Forte di Bard non eroga gli stipendi alle lavoratrici, oppure nel migliore dei casi, le stesse sono pagate con notevoli ritardi. Ad oggi, i dipendenti non hanno ancora ricevuto le spettanze di dicembre 2020. Una situazione insostenibile, considerato anche che i contatti con l'azienda sono sporadici e privi di contenuti rispetto ai quesiti posti dal sindacato UilTucs che chiede regolarità certezze nei pagamenti.

"Nessuna comunicazione dall'azienda abbiamo ricevuto per l'imposizione della riduzione di orario contravvenendo alle norme contrattuali che regolano la materia - spiega il segretario UilTUcs VdA, Raffaele Statti - pertanto, di fronte a tali comportamenti ed alle mancate risposte, in accordo con le dipendenti, si dichiara lo sciopero dell'intera giornata per giovedi 4 e venerdi 5 febbraio".