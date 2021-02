Si fingono familiari di malati Covid e chiedono soldi ma sono truffatori

Nella giornata di ieri martedì 2 febbraio sono stati segnalati alle Forze dell’ordine diversi tentativi di truffa da parte di sconosciuti che, presentandosi come famigliari di ricoverati presso strutture ospedaliere, chiedono aiuti economici da 10.000 sino a 15.000 euro in denaro od oggetti in oro, per poter pagare le cure per il Covid e non solo.

"Si tratta di una versione aggiornata della truffa già conosciuta - spiegano i carabinieri che sull'accaduto hanno avviato indagini - con la quale il malintenzionato raccontava all'anziana vittima di essere rimasto coinvolto in unincidente stradale e di avere bisogno di soldi per pagare risarcimenti o spese legali".

I carabinieri lanciano nuovamente un appello a tutti i cittadini e in particolare alle persone anziane a fare molta attenzione agli sconosciuti che telefonano o sipresentano alla porta, chiedendo somme di denaro per risolvere un problema che ha coinvolto un presunto parente. Il Consiglio, anche nel dubbio, è sempre di rivolgersi al 112.