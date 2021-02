La storia di un pentito teste a Geenna in 'Sa'Ndra', rivista antindrangheta ideata da pm della Dda calabrese

Si scrive 'Progetto Sa’Ndra' si legge 'Servizio anti ’Ndrangheta'. Si tratta di un progetto editoriale unico nel suo genere, ideato su iniziativa della Procura Generale di Reggio Calabria per offrire a un più vasto pubblico l’occasione di ulteriore approfondimento, studio, ricerca e dibattito con l'obiettivo, dichiara il Procuratore generale di Reggio Calabria, Bernardo Petralia, "di generare coscienza civica e legalità divulgando la storia criminale calabrese attraverso gli atti giudiziari che di essa 'parlano'”.

Il progetto editoriale rappresenta "un’offerta formativa e informativa – ha detto inoltre il Pm aggiunto Giuseppe Lombardo – a favore di chi ha voglia di capire come importanti storie, processi, trovino le necessarie conclusioni. Individueremo determinati argomenti di spessore per raccontarne gli aspetti chiave e apriremo il progetto Sa’Ndra al contributo di docenti universitari, giuristi e avvocati, studenti, per una lettura degli eventi giudiziari che sia spiegata oltre i tecnicismi".

Il gruppo di lavoro è composto da magistrati di tutto il distretto reggino: Dda di Reggio Calabria, Palmi, Locri e Procura presso il Tribunale dei minori. A farne parte sono i magistrati Giuseppe Lombardo, Adriana Fimiani, Angelo Gaglioti, Giorgio Panucci e Michele Permunian.

La rivista Sa’Ndra tratta, tra l’altro, la figura dei collaboratori di giustizia e, in particolare, i “perché”: i perché dell’affiliazione alla ’ndrangheta e, soprattutto, i perché della collaborazione con la giustizia. Tra i collaboratori di cui si tratteggia la figura vi è anche - in un articolo del cronista e profondo conoscitore della 'ndrangheta Rocco Muscari (La Gazzetta del Sud) - il 32enne Domenico Agresta, fra i testimoni chiave del processo Geenna, sentito nel luglio scorso in videoconferenza nell'aula bunker di Torino.

Detenuto per condanne definitive di omicidio, traffico di droga e di armi, pentitosi nel 2016, Agresta aveva spiegato di essersi recato ad Aosta in due circostanze, per trattare compravendita di cocaina e hashish con Giuseppe Nirta (classe 1965, assassinato in Spagna nel 2017) e il fratello Bruno (imputato in Geenna a Torino) e che affiliati alla 'ndrangheta sarebbero anche i fratelli Giuseppe (classe 1952, attualmente in carcere per traffico di droga nell'ambito dell'operazione Feudora) e Domenico Nirta. Il collaboratore aveva anche precisato di aver conosciuto in carcere uno dei fratelli Di Donato, da lui ritenuto affiliato al locale di Aosta e aveva ribadito che "sono i Nirta a comandare il locale di Aosta, di questo sono sicuro".



Il primo numero del periodico “Progetto Sa’Ndra” si trova online e si può scaricare qui.