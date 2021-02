Riprende Portes Ouvertes, scolaresche in Consiglio Valle ma in visita virtuale

Interrotto nel 2020 dopo vent'anni di edizioni a causa dell'emergenza Covid-19, il progetto 'Portes Ouvertes' del Consiglio Valle riparte, seppur con modalità diverse. La visita delle scolaresche a Palazzo regionale si svolgerà infatti tramite collegamento telematico all'Aula, preferibilmente al mattino nella fascia oraria 9,30 - 12,30, per la durata di un'ora, proponendo momenti di informazione sul percorso storico dell'autonomia valdostana e sull'iter legislativo.

'Portes Ouvertes' si interseca con un'altra iniziativa che punta a far scoprire le istituzioni a scuola: i 'Rendez-vous citoyens', con 'Un Conseil pour l'École' e 'La Commune à l'École', previsti dalla legge regionale 6/2006 per sostenere la partecipazione civica sul territorio e frutto della collaborazione tra la Presidenza della Regione, il Consiglio Valle, l'assessorato regionale all’Istruzione e il Celva.

In particolare, 'Portes Ouvertes' è complementare al concorso educativo 'Un Conseil pour l'École', rivolto alla scuola secondaria di primo grado, e al progetto sperimentale su temi dell'educazione civica "Un Conseil pour l'École - Le Conseil des Jeunes Valdôtains dans les écoles 2.0", ideato per la scuola secondaria di secondo grado, in collaborazione con il CJV. Per tutte le informazioni dettagliate è possibile la specifica sezione del sito del Consiglio regionale Un Conseil pour l'École.

Per organizzare una visita è sufficiente effettuare una prenotazione online sul sito dell'Assemblea, alla sezione Portes ouvertes, oppure scaricare il modulo d'iscrizione, compilarlo e inviarlo all'indirizzo mail "portes.ouvertes@consiglio.vda.it" o al numero di fax 0165-526261.

Per ogni ulteriore informazione, ci si può rivolgere al personale dell'ufficio interessato ai numeri 0165-526112 o 0165-526140.