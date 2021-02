Boom di firme per la petizione 'Salviamo il Palaindoor'

Appena lanciata ha già raggiunto le mille firme la petizione on line 'Salviamo lo sport, salviamo il palaindoor' (change.org) che si oppone alla decisione della Protezione civile regionale di destinare la struttura sportiva aostana in regione Tzambarlet a centro vaccinale.

"Perdere questa struttura per un tempo indeterminato (i lavori di ristrutturazione già programmati andrebbero a sommarsi ai tempi necessari per la campagna di vaccinazione) significherebbe privare i valdostani di un servizio essenziale", affermano i promotori privati dell'inziativa.

Tra le richieste rivolte alla Giunta regionale e al comune di Aosta quella di "valutare concretamente la possibilità di adibire a centro vaccinale per contrastare il Covid19 altre strutture in alternativa al Palaindoor" e di "iniziare quanto prima la ristrutturazione per lotti del Palaindoor, di modo tale da garantire la continuazione delle attività sportive che si svolgono in locali non interessati dai lavori". Per sabato prossimo è annunciata una manifestazione.