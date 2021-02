Aosta: Il mondo dello sport scende in piazza contro la requisizione del Palaindoor

Società sportive, atleti e genitori di giovani iscritti ad Asd e società sportive scendono in piazza contro la requisizione del Palaindoor di Aosta, che la Protezione civile intende trasformare in centro vaccinale disponendo così la chiusura delle attività agonistiche per un periodo da definire ma che si presenta lungo.

,Il sit-in di protesta si terrà venerdì prossimo, alle 17, in piazza Chanoux, ad Aosta, ed è indetto dalle associazioni e società sportive Gym Aosta, Atletica Calvesi, Disval, Fir, Uisp, Oasi Vertical, Tennis Club Aosta.

Intanto oggi in Consiglio comunale ad Aosta convocato in seduta straordinaria, i tre gruppi di opposizione Forza Italia-FdI, Rinascimento VdA e Lega VdA hanno presentato tre mozioni 'accorpate' per impegnare la Giunta ad attivarsi in modo da garantire alle Asd e alle società sportive il proseguimento delle loro iniziative.

Perentorio il sindaco, Gianni Nuti: "Non abbiamo margini di trattativa sul Palaindoor; Comune, Regione e Protezione civile hanno valutato opzioni alternative ma nessun'altra struttura in Aosta e dintorni risulta in grado di soddisfare i requisiti richiesti per un centro vaccinale Covid: possibilità di entrata da un accesso e uscita da un altro; bagni e ampi spazi in quantità a disposizione per molte persone...insomma il Piano Usl prevede 1200 vaccini al giorno per la Valle d'Aosta e pare che solo al Palaindoor opportunamente allestito si potrà raggiungere tale risultato. La Protezione civile ha comunicato nei giorni scorsi l'avvio dell'inter di requisizione temporanea dell'immobile, che dovrà essere organizzato come centro vaccinale entro fine mese".

Quanto ai previsti lavori di adeguamento della struttura, ovvero la realizzazione delle scale antincendio e altre opere minori di messa in sicurezza, il sindaco Nuti spiega che "abbiamo ottenuto dalla Regione uno stanziamento di 150 mila euro e i lavori sono già stati assegnati. Quando il centro vaccinale potrà essere smantellato, le opere urgenti di messa a norma potranno finalmente iniziare". Dovranno necessariamente trascorrere diversi mesi e, conclude Nuti, "stiamo cercando una soluzione alternativa insieme alla Regione..magari anche la realizzazione di palestre prefabbricate temporanee".