Aosta: Giovedì 4 febbraio interruzione acqua potabile in alcune zone collinari

Per consentire l’esecuzione di verifiche idrauliche sulla rete dell’acquedotto comunale nella zona di Arpuilles-Entrebin, l’erogazione dell’acqua potabile sarà sospesa alternativamente durante la giornata di giovedì 4 febbraio dalle 8,30 alle 14, nelle località Vignole di sopra, Seran, Entrebin, a partire dal bivio per la località dopo l'albergo Les Hirondelles, compresa la zona dei Belgi e le località Chedean e Chez Dussin.



In seguito l’acqua potrà presentare carattere di torbidità, e quindi si sconsiglia l’uso di elettrodomestici fino allo spurgo delle tubazioni.