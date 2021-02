Visite virtuelle sur YouTube Musée Art Contemporain Gamba

Le Musée d'art contemporain du château Baron Gamba de Châtillon offre un visite virtuelle sur la chaîne YouTube. Le musée s'étale sur 13 salles et présente plus de 150 parmi peintures, sculptures, installations, recueils graphiques et photographiques, appartenant à une collection régionale qui recueille œuvres à partir du dix-neuvième siècle jusqu'à nos jours.

A côté des oeuvres des Maîtres de 1900, telles que les sculptures de Martini, Mastroianni, Manzù, Arnaldo et Giò Pomodoro et les peintures de Casorati, De Pisis, Carrà e Guttuso, la collection documente la production de l'art figuratif italien de la deuxième moitié du siècle, jusqu'à arriver aux représentants de la recherche contemporaine : Schifano, Baruchello, Rama, Mainolfi. (ANSA).