Sì apertura palestre e piscine ma solo per attività disabili

Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, ha firmato ieri una nuova ordinanza a seguito del passaggio in zona gialla della Valle d'Aosta. Tra le disposizioni indicate viè la possibilità di svolgere attività motoria di carattere socio-assistenziale a favore di persone con disabilità in palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (oltre che per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche).

E' stabilito inoltre che si svolgono in presenza gli esami per il conseguimento della qualificazione di operatore socio-sanitario, con riferimento ai corsi già conclusi.