Giovedì 4 febbraio la Lilt VdA aderisce a Giornata Mondiale contro Cancro

Il 4 febbraio ricorrerà il 21esimo anno dalla nascita del World Cancer Day. L’istituzione della giornata si deve alla Carta di Parigi del 1999 sottoscritta dal presidente francese Jacques Chirac e dal direttore generale dell’Unesco Kōichirō Matsuura.

La prima giornata mondiale è stata celebrata nel 2000 e dal 2006, grazie al coinvolgimento dell’Unione Internazionale Contro il Cancro (UICC) – organizzazione non governativa che rappresenta associazioni impegnate in oltre 100 Paesi e vuole sensibilizzare popolazione, media, Istituzioni, personale medicosanitario e i pazienti sui temi della prevenzione e della ricerca medico-scientifica contro tutte le neoplasie – e al sostegno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha preso l’attuale forma di mobilitazione globale.

Ogni anno, infatti, si svolgono in tutto il mondo attività ed eventi al fine di riunire comunità, organizzazioni ed individui con un potente messaggio: tutti noi abbiamo un ruolo da svolgere nel ridurre l’incidenza del cancro a livello mondiale.

I AM AND I WILL (IO SONO E IO FARÒ)

"Lo slogan della Giornata mondiale per il triennio 2019-2021 - Spiega Salvatore Luberto, presidente Lilt VdA - è I Am and I Will e racchiude al suo interno un invito all’azione e all’impegno personale, associazionistico e istituzionale. L’obiettivo è, infatti, quello di cercare di salvare vite aumentando la consapevolezza sulla malattia in modo che le persone facciano prevenzione ed evitino i comportamenti a rischio".

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA

Secondo i dati del Rapporto AIOM-AIRTUM del 2020, in Italia si è registrata una riduzione dei tassi di mortalità del 6% nella popolazione maschile e del 4,2% nella popolazione femminile. Inoltre, la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi ha raggiunto il 63% nelle donne e il 54% negli uomini. Tutti questi miglioramenti sono legati ai progressi in campo diagnostico terapeutico e di prevenzione, ma anche al continuo aumento del grado di informazione che viene fornita ai cittadini e, quindi, al loro maggiore grado di consapevolezza.

IL NOSTRO IMPEGNO

"Per contrastare il cancro - ricorda Luberto - oggi ci sono due armi decisive: una è la prevenzione che aiuta a evitare fino al 40% di alcuni tumori, l’altra è la diagnosi precoce perché arrivare prima della malattia permette cure più efficaci. Per questa ragione, siamo da sempre al servizio delle persone e del loro diritto a essere informate, aver accesso alle cure e vivere con dignità, anche nella malattia. Per arrivare prima che tutto abbia inizio, diffondendo una cultura della salute, della prevenzione e della diagnosi precoce. Per riuscire a intervenire quando ci si ammala, cercando di alleviare il disagio sociale e psicologico legato alla malattia".