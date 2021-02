Obbligatoria l’origine in etichetta per i salumi. Ma solo fino a dicembre 2021

A partire dal 1° febbraio non possono più essere commercializzati carni suine lavorate come salami o prosciutti senza l’indicazione dell’origine a partire dal paese di nascita degli animali. Il Decreto del 6 agosto 2020 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è pienamente in attuazione.

Il decreto ha carattere sperimentale e si applica fino al 31 dicembre 2021. La norma prevede l’indicazione in etichetta della provenienza della carne suina per assicurare una completa informazione ai consumatori. Tra gli obiettivi anche rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e la tutela dei diritti di proprietà industriale. Lo scorso luglio la Commissione Europea aveva dato il via libera alle nuove disposizioni.