Nessuno decesso e quattro nuovi casi Covid in Valle

Trend positivo stabile quello dei numeri della pandemia Covid-19 nella nostra regione. Come ieri non sono stati registrati decessi, pertanto il totale delle vittime resta fermo a 405 dall'inizio della pandemia; sono invece quattro i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati nelle ultime 24 ore in Valle d'Aosta su 120 persone sottoposte a tampone.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitaria redatto dalla Regione in base ai diffusi dall'Usl. Le guarigioni sono state 32 dai ieri; i contagiati attuali scendono a 201, ovvero 28 meno di ieri.

Sono inoltre 25 i pazienti ricoverati, di cui 17 all'ospedale Parini di Aosta (quattro sono in terapia intensiva) e otto nell'ospedale da campo allestito dall'Esercito alla Pepinière. In isolamento e terapia domiciliare rimangono 173 contagiati.

Le Forze dell'ordine hanno effettuato 543 controlli ravvisando 16 infrazioni alle norme anti pandemia.