Inchiesta Egomnia, alle Regionali 2018 nella 'ndrina patoisan è 'tutti contro tutti' - AUDIO ORIGINALI DELLE INTERCETTAZIONI

"Glielo abbiamo detto tutti a Nicola che non si deve candidare...abbiamo altri progetti e lui è invotabile...". Chi parla così di Nicola Prettico nel febbraio 2018 in una delle migliaia di conversazioni intercettate dai carabinieri di Aosta su mandato della Dda è l'impiegato del Casino de la Vallée Alessandro Giachino (condannato in primo grado a 11 anni nel processo Geenna celebrato ad Aosta).

Prettico, già consigliere Uv al Comune di Aosta, è stato anch'egli condannato nel processo Geenna (incentrato sulle elezioni Comunali del 2015) a 11 anni di pena detentiva; come loro pesanti condanne sono state inflitte dal presidente del collegio giudicante Eugenio Gramola a tutti gli altri indagati tra cui i fratelli Marco e Alex Di Donato e il ristoratore aostano Antonio Raso. Tutti loro sono però anche tra gli attori principali dell'inchiesta Egomnia (scaturita da Geenna) che verte sulle elezioni regionali del 2018.

Tre anni separano i due appuntamenti elettorali ma in questo lasso di tempo, confrontando i relativi fascicoli di inchiesta, entrambi coordinati dai pm Stefano Castellani e Valerio Longi, i rapporti tra i presunti affiliati della 'ndrina aostana sembrano essere molto cambiati. L'unità di intenti che nel 2015 era alla base del 'pactum sceleris' originario tra gli indagati di Geenna sembra aver lasciato il posto a rancori e malfidenze; Nicola Prettico che ha fatto carte false per candidarsi nelle fila dell'Uv è sempre più solo e malvisto, così come solo anche se più temuto e rispettato dagli altri presunti sodali appare Marco Sorbara; quanto a Raso, a Giachino e ai fratelli Di Donato, le loro attenzioni nel 2018 sembrano decisamente rivolte ad alcuni dei leader 'storici' o quantomeno più affermati della galassia autonomista. Tant'è che la Dda, convinta che tra questi ultimi e la 'ndrina sia stato sancito uno scambio illecito di favori in cambio di voti, indaga gli ex presidenti Antonio Fosson, Laurent Vierin, Renzo Testolin e gli ex consiglieri regionali Stefano Borrello e Luca Bianchi (e probabilmente altri i cui nomi potrebbero essere presto resi noti).

Le intercettazioni effettuate dai carabinieri sono la prova tangibile di una fitta rete di intrecci tra gli indagati ed esponenti autonomisti; i primi sempre intenzionati a ottenere favori e riconoscimenti per il loro impegno elettorale, i secondi a consolidare la propria affermazione politica e amministrativa. E tutti, pur se in perfetta e camuffata solitudine, decisi ad acquisire potere gli uni sugli altri.

"Nicola è un satellite...gira da solo" dice ad esempio Luca Bianchi al collega Alessandro Giachino (sono entrambi dipendenti del Casino de la Vallée e Bianchi, che non ha mai negato contatti elettorali con il collega, respinge con forza le accuse di voto di scambio) in una telefonata del 12 aprile 2018, in piena campagna elettorale; Giachino confermando replica che neanche il 'grosso' (altro nomignolo con cui era chiamato Augusto Rollandin) gli farà avere voti.

In realtà in quella conversazione in patois, che qui sotto riportiamo in audio originale, di cose ne vengono dette anche altre...