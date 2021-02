L'OPINIONE DI PAOLO CONTOZ: 'Prima della ferrovia a Pré St Didier vengono i bisogni dei valdostani'

Avendo seguito la vicenda da vicino alcuni anni or sono vorrei esprimere la mia opinione sulla possibile riapertura della tratta ferroviaria Aosta-Pre’ Saint Didier, che torna di nuovo molto in auge in questi giorni per via delle dichiarazioni dell’assessore regionali ai Trasporti, Chiara Minelli. Mi chiedo se la signora Minelli prima di decidere se fare o no la tratta Aosta–Prè Saint Didier ha preso in considerazione tutte le opzioni possibili e meno costose per la nostra regione. In un momento di pandemia, di crisi generale, di mancanza di turisti, di mancanza di personale nelle Usl e non vado oltre, pensare di spendere un sacco di soldi per ripristinare una tratta ferroviaria usata da pochi pendolari mi sembra veramente una pessima idea.

Se, come ho sentito dire, occorrono 44 milioni di euro solamente per i lavori di ripristino per rimettere in sesto la ferrovia, oltre ai lavori di manutenzione, e il costo dei trasporti, quanto costerebbe raggiungere addirittura Courmayeur, opera che comporterebbe interventi sulla pendenza della tratta?

Inoltre mi risulta che sulla linea potrebbero solamente transitare i treni 'vecchi', quindi molto inquinanti, poiché i moderni vagoni sono troppo pesanti. L'assessora Minelli ha messo in conto tutto questo prima di lanciarsi in esternazioni? Ricordo all’assessora che Lei siede in Giunta e in Consiglio per rappresentare gli interessi dei valdostani. E comunque un servizio con i pullman di linea che vanno da Aosta a Courmayeur uno ogni ora, come mi risulta sia attivo in questo momento, ad un costo davvero molto ma molto più contenuto, mi sembra la soluzione ideale per accontentare i pendolari, gli studenti e gli eventuali turisti.

Inoltre così facendo si darebbe un concreto sostegno alle aziende di autobus che hanno patito e stanno patendo moltissimo questa crisi pandemica. Vorrei sapere se è mai stata presa in considerazione l’idea di asfaltare l’intero tratto ferroviario come è stato fatto in Liguria per una pista ciclabile che da Aosta porterebbe a Pré Saint Didier. In Liguria c’è una bellissima pista ciclabile che porta da Santo Stefano a Mare fino a Ospedaletti con vista mare, per quasi tutta la tratta; una bellissima passeggiata a piedi o in bici che consiglio all’assessora Minelli di percorrere prima di proporre qualsiasi decisione sulla tratta valdostana.

Loro hanno il mare, noi la montagna. Pensiamo quale fiore all’occhiello per la nostra Valle d’Aosta una pista ciclabile ben curata con fiori in cui ogni casello adesso esistente potrebbe trasformarsi in chalet che vende prodotti tipici con annesso bar o ristorante.

Pensiamo a quanta occupazione in più e come aumenterebbero le vendite dei nostri prodotti tipici. Inoltre perché non pensare anche alla possibilità di viaggi in carrozza con i cavalli?

Insomma di idee ce ne potrebbero essere tantissime e sicuramente migliori di quella di portare il treno fino a Courmayeur con un costo che, quando sarà definito, vorrei fosse reso pubblico perché tutti i cittadini valdostani devono sapere come i nostri amministratoriusano i soldi pubblici.

Sicuramente l’idea della pista ciclabile sarebbe un'idea brillante ed anche 'green' visto l’identità politica dell’assessore, che farebbe risparmiare tanti soldi pubblici e costituirebbe una bellissima cartolina per la nostra amata Valle.

Questa mia idea l’avevo già espressa quando nel 2018 in Consiglio regionale ero stato presidente della Quarta commissione. Davanti a me i principali dirigenti delle Ferrovie dello Stato e una delegazione dei Pendolari stanchi. Alla mia proposta avevano risposto che poteva essere una buona idea ma ormai la legge in materia era stata approvata. Unico grande 'neo', il fatto che non c’erano i soldi per fare questa mega opera. Mi chiedo: in questo momento di crisi economica, pandemica ecc… i soldi li abbiamo trovati? E se li abbiamo trovati non sarebbe meglio dirottarli a quei settori che hanno patito e stanno patendo ancora questa pandemia di cui non vediamo ancora la luce in fondo al tunnel?

Capisco che anni fa è stata approvata una legge, però se i finanziamenti pubblici non ci sono, se le condizioni col tempo sono cambiate e visto che siamo in mezzo ad unapandemia penso che bisogna, prima di prendere qualsiasi decisione, rivedere e ridiscutere il tutto con le altre forze di maggioranza. Spero che l’assessora Chiara Minelli possa almeno prendere in considerazione questa mia proposta che non sarebbe solo mia ma di numerosi altri valdostani".