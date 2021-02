In arrivo quasi tre milioni e mezzo di euro per messa in sicurezza scuole e edifici pubblici

A pochi giorni dallo stanziamento di due milioni di euro a 41 Comuni valdostani contro lo spopolamento della montagna, arrivano nuovi, importanti fondi per gli enti locali valdostani.

Ammonta complessivamente a tre milioni e 400 mila euro la somma che sarà erogata a 42 Comuni valdostani, con meno di mille abitanti, nell'ambito del decreto del ministro dell'Interno per finanziare interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Ciascun ente locale indicato nel decreto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, riceverà 81.300 euro.

"Sono risorse molto molto importanti. I Comuni potranno scegliere quale opera, quale intervento realizzare", hanno commentato Marco Bussone e Giovanni Barocco, rispettivamente presidente e consigliere nazionale dell'Uncem.

"In un momento complesso per gli enti locali - hanno aggiunto - queste sono opportunità da cogliere per iniziative che generino sviluppo, investimenti duraturi, all'interno di politiche green, intelligenti e a prova di futuro. Siamo convinti che lo Stato possa continuare a investire positivamente nel perimetro prezioso della legge 158/2017, unica in Europa".