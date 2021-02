Aosta: Rinascimento, 'nessuna traccia della Foire 2021 sul sito del Comune'

"Ci lascia perplessi constatare come sul sito del Comune di Aosta, prima, durante e dopo la Fiera di Sant’Orso non vi sia alcuna notizia/riferimento/immaginere lativamente alla Fiera di Sant’Orso 2021".

Lo afferma in una nota la segreteria del Movimento Rinascimento Valle d'Aosta in relazione alle iniziative, solo virtuali causa pandemia, organizzate dalla Regione, dalla Chambre valdotaine e da Confcommercio VdA, alle quali però pare non abbia partecipato l'Amministrazione comunale aostana.

Secondo Rinascimento VdA tracce della Millenaria non se ne sono viste "né in home page (del sito del Comune ndr) e neppure nelle pagine interne dove addirittura gli unici due riferimenti sono afferenti alle manifestazioni estive di artigianato valdostano,nello specifico alla Foire d’Eté 2020".

Inoltre "dal secondo livello del sito cliccando sul bottone Mercati/Fiere compare addirittura il manifesto della Foire 2019 e relativo Premio Balan".